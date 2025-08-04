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19:26, 4 августа 2025Забота о себе

40-летнему мужчине диагностировали опухоль мозга после появления необычного симптома

Metropoles: У британца диагностировали опухоль мозга после жалоб на запах хлорки
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Жителю Великобритании Сэму Суриакумару медики диагностировали опухоль головного мозга после того, как он пожаловался на необычный симптом. Об этом рассказало издание Metropoles.

Все началось с того, что 40-летний Суриакумар стал постоянно ощущать запах, который был похож на хлорку или аммиак. В первый раз он подумал, что почувствовал запах, потому что жена убрала в ванной комнате. Мужчина отметил, что из-за этого ощущал сильное головокружение

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Однажды он начал чувствовать запах прямо в метро, у него начался приступ. Суриакумара госпитализировали. В больнице врачи диагностировали ему опухоль головного мозга, которая хоть и являлась доброкачественной, но в любой момент могла перерасти в рак. Комментируя случай британца, медики пояснили, что при таком состоянии многие чувствуют необычные запахи.

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