49-летняя звезда «Сабрины — маленькой ведьмы» показала фигуру в купальниках

49-летняя актриса Мелисса Джоан Харт показала фигуру в купальниках

Американская актриса Мелисса Джоан Харт показала совместное с мужем, музыкантом Марком Уилкерсоном, видео с отдыха на пляже. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, в начале ролика 49-летняя звезда популярного телесериала «Сабрина — маленькая ведьма» предстала в черных шортах и зеленом бюстгальтере от бикини. Затем она продемонстрировала фигуру в слитном розовом купальнике, оформленном цветочным принтом. «22 года прошло, а ты до сих пор заставляешь бабочек в моем животе порхать», — подписала знаменитость кадры.

Поклонники оценили внешность актрисы в комментариях под публикацией. «В настоящее время я пересматриваю "Сабрину". Поняла, что годы вас ничуть не изменили», «Мелисса потрясающе выглядит», «"Сабрина" — любовь всей моей юности», «Красотка», «Ты прекрасна, как и твоя семья», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала совместное с матерью фото в купальниках.

