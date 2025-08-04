50-летнего Дэвида Бекхэма сняли топлес на яхте

Английского футболиста Дэвида Бекхэма сняли на отдыхе во Франции в откровенном виде. Соответствующий пост появился на странице издания Page Six в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летнего бывшего полузащитника сборной Англии по футболу запечатлели на его роскошной яхте с женой — дизайнером и певицей Викторией Бекхэм. Он предстал перед камерами топлес и в белых шортах выше колена, часть которых закатал, обнажив бедро.

Пользователи оценили кадры в комментариях. «Сексуальный», «По-прежнему горячий», «Люблю эту пару», — заявили юзеры.

Ранее в июле сын Дэвида Бекхэма и Виктории Бекхэм Круз Бекхэм повторил откровенную фотосессию отца для бренда Boss.