Apple создаст свой ChatGPT

Bloomberg: Apple создаст аналог чат-бота ChatGPT для своих сервисов

Корпорация Apple задумала создать сервис искусственного интеллекта (ИИ) для поиска информации. Об этом сообщает Bloomberg.

Обозреватель агентства Марк Гурман отметил, что специально для работы над системой компания создала команду «Ответы, знания и информация» (Assense, Knowledge, and Information). Специалисты начали работу над поисковой системой на основе ИИ, которая будет находить ответы на основе запросов пользователя. Гурман заявил, что она будет похожа на чат-бот ChatGPT от компании OpenAI.

В материале говорится, что система будет одновременно предлагать релевантную выдачу, получая данные из интернета и памяти устройства, и общаться с пользователем через диалоговое окно по типу чат-бота. Разработку нового продукта возглавил топ-менеджер Apple Робби Уокер. В команду вошли несколько человек, работавших над голосовым ассистентом Siri.

Гурман рассказал, что новая система будет интегрирована в сервисы Apple — Siri, Spotlight и Safari. При этом он напомнил, что в июне старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги заявил The Wall Street Journal, что компания не планирует создавать отдельный чат-бот.

Ранее глава Apple Тим Кук заявил, что iPhone 16 оказался популярнее iPhone 15, и рассказал, что Apple увеличит инвестиции в развитие ИИ.