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12:56, 4 августа 2025Культура

Авербух пожалел о большой разнице в возрасте со звездой «Папиных дочек»

Авербух заявил о желании иметь не такую большую разницу в возрасте с Арзамасовой
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский фигурист Илья Авербух высказался о разнице в возрасте со своей супругой, звездой сериала «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой. Его цитирует StarHit.

«Ну конечно, нам всегда хочется, чтобы все было идеально. В идеале — чтобы не было такой большой разницы. Но в жизни совсем идеально не получается. Мы встретились в этой точке с каким-то своим багажом», — заявил фигурист.

При этом Арзамасова отметила, что разницы в возрасте она «совершенно не чувствует». «Мы абсолютно совпадаем во взглядах на мир. Это очень важно. Конечно, мы можем о чем-то и поспорить. Может быть, как раз из-за разницы года рождения. Но это абсолютно не определяющая вещь», — добавила она.

Известно, что спортсмен старше артистки на 21 год.

Ранее Илья Авербух прокомментировал скандал из-за своих высказываний о супруге. В интервью журналистке Ксении Собчак Авербух рассказал об отношениях с женой. На вопрос о том, не странно ли помнить избранницу еще ребенком, он ответил: «15 лет — это уже женщина, у нее все было».

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