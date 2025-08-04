Боец СВО попал под массированный обстрел, оказал сам себе помощь и отбил атаку дронов ВСУ

Минобороны: Боец СВО с ранением отбил атаку восьми дронов ВСУ

Боец специальной военной операции (СВО) на Украине Вадим Гарипов попал под массированный артиллерийский обстрел, оказал сам себе помощь и отбил атаку восьми FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его историю публикует Минобороны в официальном Telegram-канале.

Как рассказали в оборонном ведомстве, Гарипов находился на боевом дежурстве и прикрывал штурмовые подразделения полка от средств воздушного нападения ВСУ, когда был ранен. У военнослужащего диагностировали осколочные ранения.

При этом он сам оказал себе первую медицинскую помощь, используя навыки тактической медицины. Боец остался на посту и продолжил выполнять боевую задачу. Будучи раненым, ему удалось уничтожить восемь украинских FPV-дронов.

Ранее бойцы сбили из автоматов украинские дроны, летевшие на железную дорогу в зоне СВО. Момент попал на видео.