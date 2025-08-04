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14:33, 4 августа 2025Россия

Бойцы СВО сбили из автоматов летевшие на железную дорогу дроны ВСУ и попали на видео

RT опубликовал видео момента удара по летевшим на железную дорогу дронам ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Российские бойцы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине сбили из автоматов летевшие на железную дорогу украинские дроны. Момент попал на видео, ролик публикует RT.

Как рассказал военнослужащий с позывным Душман, Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно пытаются бить по железнодорожным составам и заправкам в зоне спецоперации. Российские бойцы перехватывают дроны противника.

Один из таких моментов попал на видео. На кадрах видно, как украинский беспилотник взрывается, не долетев до цели, после точного прицельного выстрела из автомата российского бойца. Всего удалось сбить четыре дрона типа «Чаклун» и два боеприпаса RAM. «Ни один из этих летательных аппаратов не поразил цель», — отметил участник СВО.

Как пояснил Душман, его сослуживцы перехватили картинку с вражеских беспилотников, вследствие чего военные 245-го зенитного ракетного дивизиона 42-й гвардейской дивизии заранее знали, откуда они полетят, и сбили их. «Взаимосвязь и грамотно расставленные позиции [помогли выполнить боевую задачу]», — уточнил он.

Ранее боец СВО на харьковском направлении голыми руками поймал украинский FPV-дрон с боекомплектом и разбил его о дерево. Момент также попал на видео.

ЖЗЛ
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