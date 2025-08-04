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18:28, 4 августа 2025Культура

Братья Андреасян экранизируют известную советскую сказку

Братья Андреасян выкупили права на экранизацию «Вовки в Тридевятом царстве»
Андрей Шеньшаков

Кадр: Мультфильм «Вовка в Тридевятом царстве»

Кинокомпания братьев Андреасян приобрела права на экранизацию известной советской сказки «Вовка в Тридевятом царстве». Об этом сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

Сообщается, что братья Андреасян выкупили права у дочери автора оригинального литературного произведения Вадима Коростылева Марины. Сюжет повествует про ленивого школьника, который попадает в сказочный мир, где обитают Золотая рыбка, Василисы и двое из ларца.

По информации источника, планируется игровой полнометражный фильм. Сейчас команда работает над сценарием будущей картины, который пишет Андрей Гаврилов. Съемки назначены на 2026 год, а в прокат картина должна выйти в 2027.

Ранее стало известно, что кинокомпания братьев Андреасян объявила о работе над экранизацией сказки Эдуарда Успенского «Вниз по волшебной реке».

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