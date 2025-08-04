Британцы открыли в Бразилии крупнейшее за четверть века нефтегазовое месторождение

BP открыла в Бразилии крупнейшее за 25 лет нефтегазовое месторождение

Британская компания BP объявила об открытии в Бразилии крупнейшего за 25 лет нефтегазового месторождения. В сообщении пресс-службы говорится, что оно стало десятым для компании в 2025 году.

Месторождение Бумеранге расположено в бассейне Сантос в юго-восточной части Бразилии, в 400 километрах от Рио-де-Жанейро, и занимает площадь более 300 квадратных километров. BP пробурила разведочную скважину на глубине 2372 метра, а общая ее глубина составила 5855 метров, отмечается в материалах. В компании также заявили о планах продолжить оценочные работы при условии получения разрешения регулирующих органов.

На фоне таких новостей акции BP подорожали на Лондонской фондовой бирже на полтора процента.

Ранее в BP заявили о планах ради экономии уволить в текущем году около 4,7 тысячи сотрудников.