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14:11, 4 августа 2025Россия

Брошенного родителями трехлетнего ребенка нашли в российском алкомаркете

В Иваново брошенную родителя трехлетнюю девочку нашли в алкомаркете
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

В Иваново брошенного родителями трехлетнего ребенка нашли в алкомаркете. Об этом сообщает городской портал IvanovoNews.

Тревожный сигнал приняли экстренные службы региона. Девочка находилась в торговом зале, родителей рядом не было.

Несмотря на возраст, девочка смогла назвать свой адрес. Ребенка передали инспекторам подразделения по делам несовершеннолетних. Родителей девочки ищут.

Ранее в Новосибирске пьяная мать оставила детей без присмотра. Во время ее сна сын россиянки сварил в ванной семимесячную сестру. Горожанку признали виновной в причинении смерти несовершеннолетней по неосторожности.

ЖЗЛ
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