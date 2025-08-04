Брошенного родителями трехлетнего ребенка нашли в российском алкомаркете

В Иваново брошенного родителями трехлетнего ребенка нашли в алкомаркете. Об этом сообщает городской портал IvanovoNews.
Тревожный сигнал приняли экстренные службы региона. Девочка находилась в торговом зале, родителей рядом не было.
Несмотря на возраст, девочка смогла назвать свой адрес. Ребенка передали инспекторам подразделения по делам несовершеннолетних. Родителей девочки ищут.
Ранее в Новосибирске пьяная мать оставила детей без присмотра. Во время ее сна сын россиянки сварил в ванной семимесячную сестру. Горожанку признали виновной в причинении смерти несовершеннолетней по неосторожности.