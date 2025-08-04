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08:28, 4 августа 2025Мир

Бывший глава сетей фастфуда стал послом США в ЕC

Белый дом: Экс-глава сетей фастфуда Паздер стал послом США в ЕС
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Эндрю Паздер

Эндрю Паздер. Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Бывший глава сетей фастфуда Hardee's и Carl’s Jr. Эндрю Паздер стал новым послом США в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в социальной сети X.

«Подтверждено: Эндрю Паздер в качестве представителя США при Европейском союзе», — говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что кандидатуру Паздера поддержали 53 сенатора, в том числе двое демократов.

В январе президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинул Паздера на пост постоянного представителя страны при Европейском союзе. «Я рад сообщить, что Эндрю Паздер станет следующим послом США в Евросоюзе. Энди — успешный адвокат, бизнесмен, экономический обозреватель и писатель», — написал тогда американский лидер.

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