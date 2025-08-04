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19:05, 4 августа 2025Экономика

Части россиян предсказали 40-градусную жару

Гидрометцентр: На юге европейской части РФ сохраняются жара и сильные осадки
Полина Луханина

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На юге европейской части России ожидаются жара и сильные осадки, сообщает Гидрометцентр России.

В понедельник, 4 августа, в Калмыкии, Краснодарском крае, Ростовской области ожидаются сильные дожди с грозами, градом и ветром до 25 метров в секунду. В Крыму также прогнозируется непогода. Осадки прекратятся на большей части территорий во вторник, 5 августа. Сильные дожди также ожидаются на Северном Кавказе.

Экстремальная жара при этом не собирается покидать юг европейской части РФ, отметили синоптики. Температура окажется на 2-5 градусов выше нормы в Южном федеральном округе, на 4-6 градусов — в Северо-Кавказском. В Чеченской Республике аномалия достигнет девяти градусов. Такая погода ожидается со вторника по четверг.

В понедельник и вторник сильная жара (до плюс 40-41 градусов) придет в Ставропольский край. До плюс 38 градусов до среды, 6 августа, ожидается в Кабардино-Балкарии и степных районах Северной Осетии. В Ингушетии и Чечне воздух прогреется до плюс 41 градуса. В Дагестане с понедельника по среду в низменных районах ожидается плюс 42-43 градусов, в предгорных районах — плюс 40-41 градусов, в горных районах — плюс 38-39 градусов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предсказала жителям столицы обильный на осадки август.

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