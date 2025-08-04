Москвичам рассказали о погоде в августе

Синоптик Позднякова: В августе в Москве возможно обилие дождей

В августе, согласно предварительному прогнозу, в столице возможно обилие дождей. Об этом «Вечерней Москве» заявила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова

Август при этом будет достаточно комфортным по температуре. Синоптик напомнила, что последнему месяцу лета в целом свойственны осадки, поэтому дождливые дни не исключены.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что пик аномальных ливней в Москве придется на вечер понедельника, 4 августа. В этот день выпадет 36 миллиметров осадков. Ливни продолжатся до середины вторника, 5 августа.