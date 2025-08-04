Четыре кошки довели россиянку до прокурорской проверки

В квартире у любительницы кошек из Москвы выявили превышение аммиака в 12 раз

В Москве прокуратура провела проверку из-за жалоб жителей одного из домов в Басманном районе столицы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, причиной стали четыре кошки, которых владелица содержала в антисанитарных условиях в квартире на улице Ладожской. Выяснилось, что хозяйка плохо ухаживала и не убирала за животными. В воздухе выявили завышение предельно допустимой концентрации содержания аммиака в 12 раз.

Прокурор направил в суд иск о запрете содержания домашних животных в квартире женщины, также хозяйке придется привести жилье в надлежащее санитарное состояние.

Ранее сообщалось, что в Италии врач Джанлука Фанелли спас свою кошку и попал под следствие.