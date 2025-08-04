Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:41, 4 августа 2025Силовые структуры

Четыре кошки довели россиянку до прокурорской проверки

В квартире у любительницы кошек из Москвы выявили превышение аммиака в 12 раз
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Москве прокуратура провела проверку из-за жалоб жителей одного из домов в Басманном районе столицы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, причиной стали четыре кошки, которых владелица содержала в антисанитарных условиях в квартире на улице Ладожской. Выяснилось, что хозяйка плохо ухаживала и не убирала за животными. В воздухе выявили завышение предельно допустимой концентрации содержания аммиака в 12 раз.

Прокурор направил в суд иск о запрете содержания домашних животных в квартире женщины, также хозяйке придется привести жилье в надлежащее санитарное состояние.

Ранее сообщалось, что в Италии врач Джанлука Фанелли спас свою кошку и попал под следствие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ленобласти грузовой поезд протаранил на железнодорожном переезде автобус с пассажирами. Что об этом известно?

    Умер космонавт Мусабаев

    Уникальная российская система по поиску терпящих бедствие кораблей оказалась китайской

    Союзник России по БРИКС стал закупать нефть в США после угроз Трампа

    Уволившийся из ВСУ Козловский признался в алкоголизме

    Россияне массово захотели поехать осенью в одну страну Азии

    В России отреагировали на угрозы США атомными подводными лодками

    У визита Баканова в США нашли причину

    Москвичей предупредили о субтропических ливнях с грозой

    Раскрыт путь эскалации конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости