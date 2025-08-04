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18:04, 4 августа 2025Бывший СССР

Ермак рассказал об уроках Украины о демократии для всего мира

Ермак: Украина во время конфликта дала всему миру урок демократии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Vin.gov.ua / wikipedia

Украина во время конфликта с Россией дала всему миру урок демократии, проведя более 170 реформ. Об этом заявил в колонке для издания Le Point глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Законодательный компромисс, а не кризис — независимость и усиление антикоррупционных органов. (...) Это больше, чем стойкость. Это — урок демократии», — говорится в публикации.

Среди достижений Украины Ермак также упомянул, что страна ежедневно подвергается удару более 1300 ракет и беспилотников, но не останавливает законодательный процесс.

Ранее Ермак призвал ввести санкции против российских госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос», а также против Газпромбанка. Он обвинил «Росатом» и «Роскосмос» в обеспечении работы Запорожской атомной электростанции, разработки ядерного оружия и предоставлении спутниковых данных для российских войск.

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