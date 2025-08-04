Экономист Сталь: Нефть из России остается для Азии наиболее выгодным вариантом

Несмотря на очередной пакет «самых жестких» санкций Европы против российской нефти, отечественный рынок адаптировался, перешел на сотрудничество с азиатскими странами и чувствует себя достаточно уверенно. Таким мнением поделился соучредитель MoversGroup, эксперт по международной логистике, ВЭД и импорту Евгений Сталь в интервью РИА Новости.

Как пояснил эксперт, спрос на российскую нефть в Азии сейчас настолько высок, что импортеров даже «не пугает снижение потолка». При этом они привыкли работать в условиях ограничений, обходя их и маневрируя. Зависимость от российской нефти только подпитывается за счет дефицита, созданного на мировом рынке, уверяет Сталь.

«Россия уже перестроила логистику. Теневой флот, расчеты в юанях, реэкспорт через третьи страны — нефть просто меняет документы», — пояснил эксперт в беседе с журналистами.

Ранее ЕС предрекли тяжелый отказ от российского газа. Аналитики подчеркивают, что такой переход неизбежно скажется в первую очередь на европейских потребителях. Несмотря на все приложенные усилия европейских чиновников, Россия оставалась значимым поставщиком газа.

