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18:27, 4 августа 2025Россия

В России заявили о нехороших подозрениях в отношении Милонова

Политолог Бовт: Поведение депутата Милонова может заронить нехорошие подозрения
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Виталий Милонов

Виталий Милонов. Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Поведение депутата Госдумы Виталия Милонова, «оседлавшего тему секса и сексуальных девиаций» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), может заронить нехорошие подозрения в его отношении. Об этом заявил в Telegram российский политолог Георгий Бовт.

Эксперт задал вопрос, не перегибает ли Милонов палку и не пора ли депутату перестать расчесывать «это самое».

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«Это уже может заронить всякие нехорошие подозрения (...) Ну сколько можно-то изыскивать неизыскиваемое», — порассуждал политолог.

Этими словами Бовт отреагировал на сообщения о новом признаке гомосексуальности, открытом Милоновым. Критерий депутата применим к российским автомобилистам.

ЖЗЛ
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