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12:10, 4 августа 2025Силовые структуры

Инсценировавший свое похищение 17-летний россиянин раскрыл причину поступка

В Краснодарском крае нашли инсценировавшего свое похищение юношу
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Краснодарском крае полицейские разыскали 17-летнего юношу, инсценировавшего свое похищение. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

Житель Крымска рассказал, что стал жертвой мошенников. Сначала под видом сотрудников военкомата они попросили его продиктовать код из СМС-сообщения для вручения повестки в электронном виде. Затем сказали, что он перевел деньги недружественному государству. В итоге молодого человека убедили украсть у родителей наличность и сбежать в лес.

После исчезновения сына родители забили тревогу и вскоре получили фотографии, сделанные в лесу. На них юноша был с расцарапанным телом и заклеенным ртом. За возвращение лжепохитители требовали миллион рублей.

Оперативники нашли парня в момент, когда он пытался зачислить похищенные 30 тысяч рублей на свою карту через банкомат для перевода мошенникам.

Ранее мошенники заставили пожилую москвичку инсценировать собственное похищение, чтобы потребовать выкуп с ее сына.

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