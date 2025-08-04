Из пролежавшего на дне Ладоги 80 лет молока сделали йогурт

«РГ»: Из молока, пролежавшего 80 лет на дне Ладоги, приготовили йогурт

На ферме Валаамского монастыря выпустили парию йогурта, сделанную на закваске с использованием штамма лактобактерий, полученных из молока, которое 80 лет лежало на дне Ладоги. Об этом сообщает «Российская газета» («РГ»).

По данным издания, это молоко было найдено на затонувшем еще в 1940 году судне Walamon luostari. Его оттуда смогли достать дайверы. Оказалось, что продукт отлично сохранился — условия на дне озера оказались отличным консервантом. Положительными сохраняющими факторами стали прежде всего темнота, отсутствие воздуха и хорошая жирность продукта — 5 процентов.

Одна из бутылок пошла на научные цели. Ученые выяснили, что обнаруженные там бактерии можно использовать в качестве натурального биоконсерванта, а также добавлять их в схему лечения дойных коров — они способны помогать животным от мастита. А еще — они обладают противоопухолевой активностью.

Ранее путешественница побывала в регионе России, который славится своими морепродуктами, и описала местную кухню словами «не для слабонервных».