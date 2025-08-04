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20:05, 4 августа 2025Силовые структуры

Кража Пикачу в российском городе попала на видео

В Петербурге двое похитили пристегнутого к мотоциклу Пикачу
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Санкт-Петербурге двое похитили пристегнутого к мотоциклу Пикачу. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

На кадрах видно, как мужчина с девушкой ходят вокруг припаркованного мотоцикла и оглядываются по сторонам. После того, как прохожие разошлись, девушка снимает игрушку с байка, и они спешно удаляются.

Как рассказал владелец мотоцикла, сначала он подумал на детей, но, посмотрев видео с камеры наблюдения, увидел реальных похитителей. Мужчина отметил, что эта ситуация его не сильно расстроила, но ему неприятно.

Ранее сообщалось, что женщина отбила пакет с 500 тысячами рублей у грабителя в российском городе.

ЖЗЛ
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