Кража Пикачу в российском городе попала на видео

В Петербурге двое похитили пристегнутого к мотоциклу Пикачу

В Санкт-Петербурге двое похитили пристегнутого к мотоциклу Пикачу. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

На кадрах видно, как мужчина с девушкой ходят вокруг припаркованного мотоцикла и оглядываются по сторонам. После того, как прохожие разошлись, девушка снимает игрушку с байка, и они спешно удаляются.

Как рассказал владелец мотоцикла, сначала он подумал на детей, но, посмотрев видео с камеры наблюдения, увидел реальных похитителей. Мужчина отметил, что эта ситуация его не сильно расстроила, но ему неприятно.

Ранее сообщалось, что женщина отбила пакет с 500 тысячами рублей у грабителя в российском городе.