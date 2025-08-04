Ликвидированные в российском регионе террористы попали на видео

СК показал видео с ликвидированными террористами в Кабардино-Балкарии

Ликвидированные в Кабардино-Балкарии террористы, открывшие огонь по сотрудникам правоохранительных органов, попали на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах видна работа сотрудников ведомства, после чего показаны трое мужчин без признаков жизни и их оружие.

По версии следствия, ночью 1 августа сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии работали над задержанием участников международной террористической организации. На окраине селения Исламей они обнаружили троих вооруженных мужчин, которые на требование сдаться начали стрельбу. В результате террористов нейтрализовали открытым огнем. Пострадавших среди правоохранителей нет. Возбуждено уголовное дело.