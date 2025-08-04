Предотвращена вооруженная атака на российских силовиков

ФСБ ликвидировала 3 террористов, готовивших нападение на правоохранителей в КБР

В Кабардино-Балкарии предотвращена вооруженная атака на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Готовивших нападение троих бандитов нейтрализовали при задержании в ночь на 1 августа. Автомобиль с вооруженными людьми был остановлен на окраине селения Исламей Баксанского района республики. Террористы оказали вооруженное сопротивление в ответ на предложение сдать оружие и были ликвидированы.

Среди правоохранителей и населения никто не пострадал.

Силовая операция по пресечению деятельности участников запрещенной в России международной террористической организации проводилась совместными усилиями ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственным комитетом России.

У бандитов изъято несколько единиц огнестрельного оружия, самодельные взрывные устройства и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконный оборот оружия и взрывных устройств.

4 июля сообщалось, что двое мужчин с ножами напали на сотрудников ДПС в Нальчике. Одного из нападавших ликвидировали на месте, второй сбежал, однако позже его удалось задержать. Ранен полицейский, его госпитализировали с колото-резаными ранами.