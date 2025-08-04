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19:10, 4 августа 2025Бывший СССР

На Украине назвали регион происхождении большинства наемников ВСУ

Hromadske: 40% наемников ВСУ родом из Южной Америки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Около 40 процентов иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) родом из Южной Америки. Регион происхождения большинства украинских наемников назвал в беседе с hromadske глава отдела координации по военной службе иностранцев Главного управления разведки Минобороны Украины Константин Милевский.

«Сейчас в Вооруженных силах Украины служат добровольцы из 72 стран. Около 40 процентов — это представители Южной Америки», — говорится в публикации.

По словам военного, в сухопутных войсках Украины в настоящий момент служит более восьми тысяч иностранцев.

Ранее военнослужащий армии России с позывным Куба рассказал, что в Часовом Яре во время боев за город присутствовали иностранные наемники, сражавшиеся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, по его словам, среди них были поляки и американцы.

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