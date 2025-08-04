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00:51, 4 августа 2025Бывший СССР

На Украине разоблачили масштабную коррупционную схему при закупке беспилотников

НАБУ сообщило о масштабной коррупции при закупке БПЛА для ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Спустя несколько дней после восстановления независимого статуса антикоррупционных структур Украины в Киеве объявили о раскрытии масштабной коррупционной схемы при закупках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для нужд украинской армии. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

Как считают антикоррупционные структуры, схема состоит в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам. Сумма откатов, по версии следствия, достигала 30 процентов. Среди подозреваемых, помимо прочих, депутат от партии власти, глава районной администрации и сотрудники Национальной гвардии.

31 июля Верховная Рада Украины поддержала законопроект о возвращении полномочий Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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