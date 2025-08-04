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16:48, 4 августа 2025Спорт

Названа польза мертвого виса на турнике

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Tadevosian / Shutterstock / Fotodom

Россиянам назвали пользу мертвого виса на турнике. Об этом сообщается на сайте Men Today.

По информации источника, упражнение задействует мышцы рук, пальцев и предплечий, развивает сильный и прочный хват. Также в работу включаются плечи, увеличивается их гибкость и амплитуда движений. Задействование стабилизирующих мышц плеча помогает предотвратить травмы и может облегчить боль.

Кроме того, мертвый вис растягивает позвоночник, что может снизить давление на позвонки и межпозвоночные диски. Упражнение также помогает решить проблемы с осанкой.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала самые эффективные упражнения для мышечного рельефа. В их число она включила отжимания.

ЖЗЛ
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