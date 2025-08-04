Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:27, 4 августа 2025Силовые структуры

Недовольный результатом дочери на соревнованиях по фигурному катанию россиянин избил судью

В Екатеринбурге мужчина пойдет под суд за избиение судьи на соревнованиях дочери
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: weston m / Unsplash

В Екатеринбурге предстанет перед судом россиянин, обвиняемый в хулиганстве с применением насилия. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 23 апреля в павильоне выставочного центра во время проведения спортивных детских мероприятий обвиняемый напал на детского тренера по фигурному катанию, который был судьей на соревновании, где выступала его дочь.

Мужчина выкрутил тренеру кисть руки, после чего ударил рукой по голове и ногой по телу. После опроса свидетелей и просмотра камер наблюдения, следователи возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на турнире по смешанным единоборствам (ММА) в Сургуте произошла массовая драка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он боится Альцгеймера». Что известно о проблемах со здоровьем у Трампа и чем это грозит миру?

    Российская разведка уличила Британию в подготовке диверсии в международных водах

    В СВР раскрыли цель готовящейся масштабной диверсии Британии

    В России отреагировали на обещание Трампа ввести санкции после 8 августа

    Описана позволившая России за 8 месяцев взять под контроль 200 населенных пунктов тактика

    Стало известно об ударе ВСУ по двум больницам в российском регионе

    Стало известно о попытках поместить Ивана Краско в хоспис

    В желании признать Палестину усмотрели раскол союзников по украинскому вопросу

    Умер известный российский звукорежиссер

    Названа причина переноса визита Уиткоффа в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости