Недовольный результатом дочери на соревнованиях по фигурному катанию россиянин избил судью

В Екатеринбурге мужчина пойдет под суд за избиение судьи на соревнованиях дочери

В Екатеринбурге предстанет перед судом россиянин, обвиняемый в хулиганстве с применением насилия. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 23 апреля в павильоне выставочного центра во время проведения спортивных детских мероприятий обвиняемый напал на детского тренера по фигурному катанию, который был судьей на соревновании, где выступала его дочь.

Мужчина выкрутил тренеру кисть руки, после чего ударил рукой по голове и ногой по телу. После опроса свидетелей и просмотра камер наблюдения, следователи возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на турнире по смешанным единоборствам (ММА) в Сургуте произошла массовая драка.