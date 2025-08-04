Пятеро неизвестных протащили россиянку за волосы по асфальту и попали на видео

Неизвестные протащили девушку за волосы по дороге в Семилуках и затолкали в авто

В Семилуках пятеро неизвестных протащили девушку за волосы по асфальту, избили, затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж», публикуя соответствующее видео.

На кадрах видно, как злоумышленники тащат девушку за волосы по парковке, пока она кричит на весь двор. Неизвестные избивают ее и пинают ногами, а затем заталкивают в серый автомобиль LADA и уезжают.

По данным канала, все произошло ночью в воскресенье, 3 августа, во дворе на улице Чайковского. Другие подробности случившегося пока неизвестны.

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