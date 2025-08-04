Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:43, 4 августа 2025Ценности

Обвиненный в расизме модный бренд ответил на критику рекламы с Сидни Суини

Бренд American Eagle заявил, что реклама с актрисой Сидни Суини про ее джинсы
Мария Винар

Фото: @americaneagle

Модный бренд American Eagle, которого в сети обвинили в расизме, ответил на критику рекламы с американской актрисой Сидни Суини. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

«Фраза "у Сидни Суини отличные джинсы" всегда была и остается про джинсы. Про ее джинсы. Про ее историю. Мы продолжим восхищаться тем, как каждый носит джинсы American Eagle с уверенностью, по-своему. Отличные джинсы подходят всем», — заявили представители компании.

Изображение: @americaneagle

Известно, что под волну критики попало видео рекламной кампании джинсов American Eagle. В нем был показан плакат с изображением звезды «Эйфории» в джинсовой куртке. На нем присутствовала надпись Sydney Sweeney Has Great Genes («У Сидни Суини отличные гены»). В середине ролика слоган изменился на Sydney Sweeney Has Great Jeans («У Сидни Суини отличные джинсы») после того, как мимо плаката прошла Суини.

Позже актрису поддержал президент США Дональд Трамп после того, как узнал, что она является республиканкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Скрытые бункеры и мобильные станции обслуживания. Как Украина пытается сохранить оставшиеся у нее F-16?

    Путин обозначил приоритеты в развитии ДНР

    В Госдуме призвали резко ужесточить продажи алкоголя в России

    Первому в России селу дадут звание за вклад в СВО

    Основатель сети «Красное & Белое» опроверг уход из Вологодской области

    Обвиняемым в падении военного истребителя на дом в Иркутске избрали меру пресечения

    В российском городе в песочнице на детской площадке появилась гигантская свастика

    В Польше призвали Запад сделать все для отказа Индии от Су-57

    Российские военные сбили дрон ВСУ из винтовки и попали на видео

    Брошенного родителями трехлетнего ребенка нашли в российском алкомаркете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости