Москвичей предупредили об опасных явлениях

Синоптик Позднякова: На Москву обрушатся грозы с градом, возможны подтопления

В понедельник, 4 августа, на Москву обрушатся грозы с градом и сильным ветром, в некоторых районах возможны подтопления. Об этом предупредила жителей столицы главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишут «Известия».

По словам синоптика, может выпасть до 20-30 миллиметров осадков — это заметно выше средних показателей для этого времени года. «При грозе и ночью порывы ветра могут достигать 12-15 метров в секунду. Не исключено, что за сегодняшний день и за завтрашние сутки местами выпадет чуть ли не месячная норма осадков», — уточнила Позднякова.

В некоторых районах города возможны подтопления, подчеркнула специалистка. При этом сильно не похолодает — столбики термометров покажут от плюс 23 до плюс 27 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал москвичам лужи по пояс.