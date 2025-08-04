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17:10, 4 августа 2025Экономика

Москвичей предупредили об опасных явлениях

Синоптик Позднякова: На Москву обрушатся грозы с градом, возможны подтопления
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

В понедельник, 4 августа, на Москву обрушатся грозы с градом и сильным ветром, в некоторых районах возможны подтопления. Об этом предупредила жителей столицы главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишут «Известия».

По словам синоптика, может выпасть до 20-30 миллиметров осадков — это заметно выше средних показателей для этого времени года. «При грозе и ночью порывы ветра могут достигать 12-15 метров в секунду. Не исключено, что за сегодняшний день и за завтрашние сутки местами выпадет чуть ли не месячная норма осадков», — уточнила Позднякова.

В некоторых районах города возможны подтопления, подчеркнула специалистка. При этом сильно не похолодает — столбики термометров покажут от плюс 23 до плюс 27 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал москвичам лужи по пояс.

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