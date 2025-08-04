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13:04, 4 августа 2025Интернет и СМИ

Борющийся с раком Кушанашвили описал свое состояние словами «ползаю по полу»

Борющийся с раком журналист Кушанашвили рассказал, что чувствует себя лучше
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, борющийся с раком, рассказал о своем состоянии. В разговоре с KP.RU он описал его словами «ползаю по полу».

«У меня бывают очень плохие дни, когда болезнь эта поганая скручивает в бараний рог, отправляет в нокдаун (но не в нокаут). Я оземь шмякаюсь и ползаю по полу», — ответил Кушанашвили на вопрос о том, как он себя чувствует. Он также назвал рак очень непредсказуемой, подлой и вероломной болезнью.

При этом журналист уточнил, что выполняет все предписания врачей и с каждым днем чувствует себя все лучше. «От старухи с косой спасут только дисциплина и жажда жизни. Со вторым у меня никогда не было проблем, а первое — это неизбежность», — добавил он.

Ранее Кушанашвили назвал самое тяжелое в лечении от рака. Телеведущий признался, что ему непросто давались моменты, когда он оставался в одиночестве и предавался размышлениям о жизни и болезни.

О том, что у Кушанашвили нашли рак, стало известно в июне 2024 года. Уточнялось, что злокачественную опухоль у него обнаружили в брюшной полости. В октябре телеведущему удалили опухоль. Также он прошел курс химиотерапии.

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