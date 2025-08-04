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12:08, 4 августа 2025Наука и техника

Подлинность Туринской плащаницы поставлена под сомнение

Live Science: Отпечаток на Туринской плащанице был создан с помощью скульптуры
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jon Nazca / Reuters

Одну из самых известных христианских реликвий — Туринскую плащаницу — вновь подвергли сомнению. Это льняное полотно с отпечатком человеческого тела, которое многие считают погребальной тканью Иисуса Христа. Новое исследование показало, что образ на ткани вряд ли мог быть оставлен реальным телом. Согласно результатам 3D-моделирования, «отпечаток» на льняном полотне, скорее всего, был создан с помощью плоской скульптуры. Об этом сообщает Live Science.

Автор работы — бразильский 3D-дизайнер и исследователь Сисеро Моранес. Он смоделировал, как ткань ложится на живое тело и на рельеф, и сравнил полученные изображения с фотографиями плащаницы 1931 года. Выяснилось: совпадение с рельефной моделью почти идеальное, а с настоящим телом — искаженное и растянутое. По словам Моранеса, такое искажение объясняется «эффектом маски Агамемнона», когда попытка перенести объемную форму лица на плоскую поверхность приводит к сильным искажениям.

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В 1989 году радиоуглеродный анализ реликвии уже указывал, что ткань относится к периоду между 1260 и 1390 годами — задолго после предполагаемой смерти Иисуса. Совпадает и стиль изображения: в Средние века такие рельефные образы часто наносили на надгробия.

Несмотря на это, споры о подлинности реликвии продолжаются. Некоторые ученые утверждают, что обнаружили на плащанице следы крови, болезни и даже радиации. Однако большинство экспертов склоняется к мнению, что Туринская плащаница — это искусно выполненное произведение религиозного искусства, а не подлинная реликвия.

Ранее в Египте обнаружили надпись, которую независимый исследователь расшифровал как упоминание Моисея на древнееврейском языке. Если интерпретация верна, это может быть первым археологическим свидетельством, связанным с библейской фигурой.

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