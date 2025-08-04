Подсчитаны потери Евросоюза от разрыва связей с Россией в энергетике

Грушко: Евросоюз потерял триллион евро от разрыва связей с Россией в энергетике

Европейский союз (ЕС) потерял свыше триллиона евро из-за прекращения сотрудничества с РФ в сфере энергетики. Об этом «Известиям» сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко.

Он уточнил, что имеются разные оценки. «Если говорить о большинстве экспертов, то в сумме набирается уже больше триллиона евро, если иметь в виду потери от прекращения энергетического сотрудничества с Россией, от свертывания торговли», — отметил собеседник газеты.

Дипломат добавил, что ЕС расплачивается за свои решения тем, что цены на природный газ в Европе стали в несколько раз больше, чем в Соединенных Штатах, а стоимость электричества — вдвое и втрое выше.

Ранее политолог и доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев заявил, что решение президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные торговые пошлины против России — катастрофа для мировой экономики.