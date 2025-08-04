«Это признак беспомощности на Украине». Трамп пригрозил России атомными подводными лодками. Почему это никого не впечатлило?

NZZ: Угрозы Трампа в адрес России говорят о его беспомощности на Украине

Угроза президента США Дональда Трампа передислоцировать атомные подводные лодки (АПЛ) в сторону России не является демонстрацией силы, а лишь является признаком беспомощности американского лидера в конфликте на Украине. Об этом пишет немецкая газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Самолюбие Трампа уязвлено. [Российский президент] Владимир Путин явно не воспринимает его всерьез. И вот Трамп теперь угрожает, приводит в движение атомные подводные лодки, которые и так постоянно в движении. Он выдвигает ультиматумы, которые то продлевает, то сокращает. Но это не поможет», — отмечается в материале издания.

При этом авторы призвали Соединенные Штаты резко нарастить военные поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Что известно о плане Трампа по атомным подводным лодкам?

3 августа Трамп объявил о прибытии двух атомных подлодок «в нужный регион». «Они уже находятся в регионе, да. Они там, где им необходимо быть», — ответил он на вопрос журналистки, не уточнив, куда именно прибыли данные подлодки.

Такое решение было принято вследствие заочной перепалки американского лидера с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым. В частности, в социальной сети Truth Social президент США отметил, что передислокация якобы является прямым ответом на «крайне провокационные заявления» российского политика.

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Как отмечает журнал Military Watch Magazine, Трамп намеренно приказал направить две атомные подводные лодки к «берегам России», поскольку перемещение субмарин трудно обнаруживать со спутников.

«Поскольку США и Россия развертывают обширные спутниковые сети, способные обнаруживать пуски ракет друг друга, развертывание подводных лодок позволяет свести к минимуму время предупреждения [ракетного пуска] до того, как ракеты поразят свои цели», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что ракетный запуск делает АПЛ заметной для космических средств наблюдения, что создает дополнительные риски.

«Хотя остается неясным, были ли подводные лодки, упомянутые президентом Трампом, ударными кораблями, вооруженными крылатыми ракетами такого типа, как Los Angeles, или стратегическими баллистическими ракетными подводными лодками такого типа, как Ohio, вооруженными для полномасштабной ядерной войны, оба типа субмарин могут представлять большую угрозу», — резюмируют авторы материала.

Заявлениями Трампа все остались недовольны

Кроме того, заявления Трампа о передислокации подводных лодок вызвали у многих недовольство. Как отметил глава Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл, действия американского лидера грозят эскалацией напряжения в мире.

Это безответственно и нецелесообразно. Ни один лидер не должен угрожать ядерной войной, тем более в подростковой манере в социальных сетях Дэрил Кимбалл глава Ассоциации по контролю над вооружениями

Также возмутили слова президента США и ряд высокопоставленных политиков. В частности, сенатор-демократ Крис Кунс от штата Дэлавэр заявил, что потребует у Пентагона дополнительную информацию об этом спонтанном решении.

«Зачем нам вообще сообщать о планах передислокации атомных подводных лодок?» — задался вопросом политик.

Кроме того, угрозы Трампа пролили свет на проблемы самих Соединенных Штатов. Как пишет газета The Wall Street Journal, передислокация АПЛ и угрозы России приковывают внимание к проблемам американского флота и военной промышленности.

Например, Корпус морской пехоты не смог развернуть и провести тренировки в соответствии с графиком из-за плохого содержания боевых кораблей-амфибий. Также, по данным представителей Военно-морских сил, около 33 процентов технического обслуживания не завершено вовремя. Только одна подводная лодка Boise была выведена из строя на 14 лет и она сможет выйти в море лишь в 2029 году после технических работ стоимостью более 1 миллиарда долларов.

295 кораблей находятся в составе ВМС США. В 1980-е годы их численность составляла 600 единиц

Фото: Leah Millis / Reuters

Трамп грозит подлодками на фоне скорых переговоров

Угрозы Трампа прозвучали на фоне сообщений о скором визите его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву.

Я уже делал заявление, и ответ таков: они находятся в том регионе, где им и положено быть. Возможно, на следующей неделе — в среду или четверг — он поедет в Россию. Они хотят его увидеть. Они попросили о встрече, так что посмотрим, что из этого выйдет Дональд Трамп президент США

При этом американский лидер выразил надежду, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине: «И, знаете, мы остановили войны во многих странах, Индии и Пакистане. Мы остановили множество стран. Мы остановим и эту войну. Каким-то образом мы ее остановим».

Тем не менее хозяин Белого дома указал, что после 8 августа думает ввести санкции против России. Однако он сомневается в их эффективности.

«Будут санкции, но, похоже, они довольно хорошо умеют их обходить. Знаете, это хитрые ребята, и они неплохо справляются с обходом санкций, так что посмотрим, что будет», — резюмировал глава государства.