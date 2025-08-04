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00:21, 5 августа 2025Путешествия

В Британии самолет начал трястись в воздухе и попал на видео

В Британии самолет затрясло в воздухе из-за шторма, опубликовано видео
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

В Британии из-за сильного ветра пассажирский самолет затрясло в воздухе на посадке. Видео опубликовано в Telegram-канале URA.RU.

Уточняется, что всему виной шторм «Флорис». В отдельных районах страны скорость ветра достигала 160 километров в час. Отмечается, что из-за непогоды падали деревья — без света остались по меньшей мере 22,5 тысячи домов в Шотландии. Минимум 68 авиарейсов были отменены.

Ранее на пляж в Кронштадте упал легкомоторный самолет. В кабине были два человека, которые смогли выжить. Борт совершал плановый облет после ремонта, когда у него отказал двигатель. По факту случившегося организована проверка.

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