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15:00, 4 августа 2025Мир

Президент Австрии отказался от участия в одном мероприятии из-за высоких трат

Президент Австрии Беллен отказался от участия в COP30 из-за высоких расходов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отказался от участия в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP30) из-за высоких расходов и ограничений бюджета для Вены. Об этом сообщает австрийский телеканал ORF со ссылкой на канцелярию главы республики.

«Президент (...) не примет участия в мировой климатической конференции COP30 в Бразилии в ноябре, как стало известно в воскресенье (...) Причиной отказа была названа "бюджетная дисциплина". Учитывая запредельные цены и серьезные логистические проблемы в месте проведения — городе Белен, этот отказ, вероятно, будет не единственным», — говорится в сообщении телеканала.

ORF отдельно отмечает, что поездка Беллена в Бразилию не вписывается в «жесткие рамки бюджета президентской канцелярии». Причина, объясняют в ведомстве, в сокращении бюджета.

В июле премьер-министр Франции Франсуа Байру предложил отказаться от празднования в стране Дня Победы, отмечаемого 8 мая. Причина аналогичная — экономия средств.

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