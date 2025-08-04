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15:37, 4 августа 2025Бывший СССР

Президент Литвы подписал отставку правительства

Президент Литвы принял отставку правительства и премьер-министра
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Гитанас Науседа

Гитанас Науседа. Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об отставке правительства и премьер-министра. Об этом сообщает издание Delfi.

«Президент Гитанас Науседа подписал указ об отставке правительства и социал-демократа Гинтаутаса Палуцкаса с должности премьер-министра», — указано в сообщении.

25 июля сообщалось, что Гинтаутас Палуцкас решил уйти в двухнедельный отпуск, чтобы позаботиться о пчелах, после того как в СМИ появились сообщения о коррупционный действиях премьера, связанных с дотациями Евросоюза.

Перед этим литовские СМИ опубликовали сообщения, согласно которым получавшая дотации от Евросоюза компания жены брата премьера потратила средства на закупку оборудования у фирмы, принадлежавшей самому Палуцкасу.

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