Президент Литвы подписал отставку правительства

Президент Литвы принял отставку правительства и премьер-министра

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об отставке правительства и премьер-министра. Об этом сообщает издание Delfi.

«Президент Гитанас Науседа подписал указ об отставке правительства и социал-демократа Гинтаутаса Палуцкаса с должности премьер-министра», — указано в сообщении.

25 июля сообщалось, что Гинтаутас Палуцкас решил уйти в двухнедельный отпуск, чтобы позаботиться о пчелах, после того как в СМИ появились сообщения о коррупционный действиях премьера, связанных с дотациями Евросоюза.

Перед этим литовские СМИ опубликовали сообщения, согласно которым получавшая дотации от Евросоюза компания жены брата премьера потратила средства на закупку оборудования у фирмы, принадлежавшей самому Палуцкасу.