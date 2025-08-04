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19:44, 4 августа 2025Мир

Раскрыт смысл заявления Трампа об атомных подлодках

Политолог Перенджиев: Заявление Трампа о подлодках призвано запугать Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Colin Murty / Pool / Getty Images)

Заявление президента США Дональда Трампа об отправке двух атомных подводных лодок «в соответствующие регионы» призвано запугать Россию и повлиять на общественное мнение. Об этом заявил политолог Александр Перенджиев, его слова приводит Life.ru.

«Заявление Трампа надо рассматривать в большей степени как попытку запугать РФ и, наверное, в определенном смысле "заткнуть рот" и Медведеву. Трамп пытается создать общественное мнение и воздействовать на него», — считает эксперт.

По его словам, американский лидер решил использовать в своих угрозах именно подводные лодки, поскольку реализацию таких угроз труднее отследить. «Они под водой, их не видно — очень удобно», — отметил политолог.

Ранее Трамп заявил, что атомные подводные лодки, которые ранее было поручено направить в сторону России, уже находятся «там, где им положено быть». Решением передислоцировать две подлодки американский лидер отреагировал на высказывания зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, которые счел «крайне провокационными».

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