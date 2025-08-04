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12:27, 4 августа 2025Россия

Раскрыты цели ударов авиации и артиллерии ВС России

Минобороны: ВС России ударили по цеху производства безэкипажных катеров ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российские войска ударили по цеху производства безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти и другие цели ударов Вооруженных сил (ВС) России журналистам раскрыли в Минобороны РФ.

Для ударов использовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а также ракетные войска и артиллерию. Помимо цеха, поражение было нанесено пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Где именно находился цех в оборонном ведомстве не уточнили.

В ночь на понедельник, 4 августа, украинские войска выпустили больше шести десятков беспилотников по России. По информации Минобороны, попытки атаки предпринимались с 23:00 по московскому времени 3 августа до 05:20 утра следующего дня.

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