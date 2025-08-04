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20:29, 4 августа 2025Из жизни

Редкую Лабубу купили за 840 тысяч рублей

В США редкую Лабубу купили за 85 долларов и продали за 10,5 тысячи долларов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Jens Kalaene / Globallookpress.com

В США редкая версия игрушки Лабубу ушла с молотка за рекордную сумму. Об этом сообщает издание New York Post.

Сделка состоялась на онлайн-аукционе eBay. Неизвестный коллекционер приобрел Лабубу за 10,5 тысячи долларов (около 840 тысяч рублей). Прежний владелец купил игрушку в магазине за 85 долларов (около семи тысяч рублей), то есть в 125 раз дешевле.

Редкая Лабубу представляла собой результат сотрудничества фирмы Pop Mart с брендом Vans. Она с ног до головы одета в вещи от Vans — толстовку, кроссовки и шапку с надписью.

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Игрушку с заячьими ушами, выпученными глазами и улыбкой, полной острых зубов, придумал выходец из Гонконга Лун Цзяшэн. Популярность кукол сейчас столь высока, что в Китае властям пришлось запретить банкам заманивать вкладчиков льготами в виде Лабубу.

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