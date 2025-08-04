Решение Эстонии отгородиться от России на границе сочли бессмысленным

Боуз назвал бессмысленным строительство Эстонией барьеров на границе с Россией

Ирландский журналист Чей Боуз назвал полностью бессмысленным решение Эстонии построить ворота и барьеры на границе с Россией. Желание этой страны отгородиться от России он раскритиковал в своем посте в X.

«Уверен, когда придет время, граждане стран Евросоюза просто поплывут по реке, чтобы сбежать в Россию», — счел западный журналист.

О том, что Эстония начала строить ворота и барьеры на пограничном пункте в Нарве, сообщалось 3 августа. Уточнялось, что на мосту погранпункта ворота уже возведены. Кроме того, заграждения будут устанавливаться на всех въездах, где передвигается транспорт.

В июне стало известно, что Эстония начала создавать новую оборонительную линию на границе с Россией. Отмечалось, что к концу 2025 года планируется построить 28 бункеров и десятки военных складов.