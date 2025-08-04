Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:21, 4 августа 2025Экономика

Россияне бросились скупать один тип жилья

«Известия»: Спрос на «вторичку» вырос на 17 % после снижения ставок по ипотеке
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Спрос на готовые квартиры в России резко вырос после снижения ключевой ставки. О том, что граждане фактически бросились скупать один тип жилья, со ссылкой на экспертов рынка недвижимости сообщают «Известия».

По информации директора по продажам компании «Этажи» Сергея Зайцева, некоторые крупные банки уже пересмотрели условия выдачи ипотеки, снизив ставку до уровня 18,7 процента. «Если еще несколько лет назад такая ставка для рынка была заградительной, то за 16 месяцев низкой доступности кредитов на вторичном рынке объем отложенного спроса накопился настолько большой, что и снижение ставок этого уровня имело эффект», — объяснил он.

Специалист отметил, что интерес к приобретению «вторички» в стране резко увеличился на 15-17 процентов, а число ипотечных консультаций — на 8-10 процентов. Зайцев добавил, что активность стали проявлять не только те, кто собирается купить недвижимость в ипотеку, но и те, кто копил деньги на депозитах, чтобы в дальнейшем улучшить жилищные условия.

Ранее в августе стало известно, что доля сделок с семейной ипотекой среди всех льготных программ по итогам первого полугодия 2025-го достигла 90 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ленобласти грузовой поезд протаранил на железнодорожном переезде автобус с пассажирами. Что об этом известно?

    В сети появились фото с места ДТП грузового поезда и туристического автобуса в Ленобласти

    Умер космонавт Мусабаев

    Уникальная российская система по поиску терпящих бедствие кораблей оказалась китайской

    Союзник России по БРИКС стал закупать нефть в США после угроз Трампа

    Уволившийся из ВСУ Козловский признался в алкоголизме

    Россияне массово захотели поехать осенью в одну страну Азии

    В России отреагировали на угрозы США атомными подводными лодками

    У визита Баканова в США нашли причину

    Москвичей предупредили о субтропических ливнях с грозой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости