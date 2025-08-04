Россияне бросились скупать один тип жилья

«Известия»: Спрос на «вторичку» вырос на 17 % после снижения ставок по ипотеке

Спрос на готовые квартиры в России резко вырос после снижения ключевой ставки. О том, что граждане фактически бросились скупать один тип жилья, со ссылкой на экспертов рынка недвижимости сообщают «Известия».

По информации директора по продажам компании «Этажи» Сергея Зайцева, некоторые крупные банки уже пересмотрели условия выдачи ипотеки, снизив ставку до уровня 18,7 процента. «Если еще несколько лет назад такая ставка для рынка была заградительной, то за 16 месяцев низкой доступности кредитов на вторичном рынке объем отложенного спроса накопился настолько большой, что и снижение ставок этого уровня имело эффект», — объяснил он.

Специалист отметил, что интерес к приобретению «вторички» в стране резко увеличился на 15-17 процентов, а число ипотечных консультаций — на 8-10 процентов. Зайцев добавил, что активность стали проявлять не только те, кто собирается купить недвижимость в ипотеку, но и те, кто копил деньги на депозитах, чтобы в дальнейшем улучшить жилищные условия.

Ранее в августе стало известно, что доля сделок с семейной ипотекой среди всех льготных программ по итогам первого полугодия 2025-го достигла 90 процентов.