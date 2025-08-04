Россиянку наказали за видео с песней на фоне горящей нефтебазы

Суд оштрафовал девушку, снявшую видео на фоне горящей нефтебазы в Сочи

Суд в Адлере оштрафовал на 30 тысяч рублей Карину Ощуркову, которая сняла и опубликовала видео с песней на фоне горящей нефтебазы в Сочи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как установил суд, девушка нарушила запрет на съемку беспилотников и работы систем противовоздушной обороны. Ее признали виновной по части 1 статьи 20.6.1 («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») КоАП РФ.

Сама Ощуркова объяснила свое поведение состоянием алкогольного опьянения.

Кадры с двумя девушками, поющими на фоне пожара на нефтебазе в Сочи после атаки Вооруженных сил Украины, и молодым человеком появились в социальных сетях в воскресенье, 3 августа. Герои видео уже извинились за свои действия.