Российская разведка раскрыла подробности готовившейся британской диверсии против танкера

Спецслужбы Великобритании подготовили сценарий аварии неугодного Лондону танкера. Об этом со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) России сообщает РИА Новости.
По данным российской разведки, подстроить аварию британские спецслужбы планировали в одном из узких мест морских коммуникаций, например, в проливе. По замыслу Лондона диверсия с танкерами позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой международному судоходству.
В СВР рассказали, что время для осуществления плана Британия намерена подобрать таким образом, чтобы «использовать медийный эффект от нее для давления» на администрацию Трампа.