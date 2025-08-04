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14:51, 4 августа 2025Мир

В СВР раскрыли цель готовящейся масштабной диверсии Британии

СВР: Британия говорит диверсию на море, чтобы надавить на США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Richard Pohle / Reuters

Великобритания готовит масштабную диверсию на море, чтобы надавить на администрацию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

По данным СВР, Лондон готовит крупную диверсию, которая может привести к экологической катастрофе и позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой международному судоходству. Время для осуществления плана Британия намерена подобрать таким образом, чтобы «использовать медийный эффект от нее для давления» на администрацию Трампа.

«Цель — вынудить Вашингтон вопреки национальным интересам принять макси­мально жесткие вторичные санкции в отношении покупателей российских энергоресурсов, которые предстанут "косвенными виновниками трагедии"», — утверждается в публикации СВР.

Ранее в СВР сообщили, что спецслужбы Великобритании при поддержке союзников по НАТО разрабатывают план масштабной диверсии против нефтяных танкеров в международных водах, чтобы оправдать ужесточение мер против «теневого флота» России.

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