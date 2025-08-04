Российскую фармацевтическую компанию оштрафовали за рекламу на музыкальном фестивале

ФАС: Компанию «Герофарм» оштрафовали за рекламу лекарств на фестивале

Фармацевтическая компания «Герофарм» оштрафована на 200 тысяч рублей за рекламу рецептурного препарата «Семавик» на музыкальном фестивале «Новая волна 2024» и гала-ужине журнала «Hello». Об этом сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

По мнению антимонопольщиков, реклама, организованная компанией в ходе этих мероприятий, нарушала требования соответствующего законодательства.

Как напомнили авторы соответствующего постановления, в соответствии с частью 8 статьи 24 «Закона о рекламе» реклама лекарственных препаратов в формах и дозировках, отпускаемых по рецептам, не допускается иначе как в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях. Однако музыкальный фестиваль «Новая волна 2024» и гала-ужин журнала «Hello» такими мероприятиями считаться не могут.

В конце мая стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала фармкомпанию КРКА. Причиной стали монопольно высокие цены на отдельные дозировки препарата «Ко-Дальнева».