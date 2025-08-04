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14:37, 4 августа 2025Экономика

С незаконными ларьками в Петербурге начали бороться при помощи ИИ

В Санкт-Петербурге начали выписывать штрафы за выявленные ИИ незаконные ларьки
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В Санкт-Петербурге начали бороться с незаконными ларьками, используя возможности нейросетей. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) настроила автоматическое выявление самовольно установленных ларьков при помощи искусственного интеллекта (ИИ), говорится в сообщении городских властей.

«Восемь мобильных комплексов, установленных в автомобили, в движении сканируют городское пространство и находят все незаконные торговые объекты», — объяснили в ГАТИ, отметив, что владельцу территории с выявленными строениями такого рода выписывается штраф в 50 тысяч рублей.

В июле один из них уже получил такой штраф. В дальнейшем ему предстоит согласовать размещение или убрать ларек, поделились в инспекции.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала развивать в России суверенный ИИ, поставив заслон для проникновения чужеродного. «Очень важно, чтобы это был суверенный искусственный интеллект и суверенно законодательно регулировался», — подчеркнула она.

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