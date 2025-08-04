Кубинцы ответят за жестокое нападение на российских спасателей

В Подмосковье кубинцев привлекли к ответственности после нападения на спасателей

В отношении восьмерых кубинцев, которые участвовали в нападении на спасателей на Дзержинском карьере в Московской области, возбудили административное дело. Об этом ТАСС рассказали в ГУ МВД России по Подмосковью.

Протокол составили по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Материалы направят в Люберецкий городской суд для принятия решения. Наказание по данной статье — административный арест до 15 суток.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье толпа кубинцев из 40 человек напала с ножами на спасателей. Один получил ножевое ранение и был госпитализирован. Правоохранители задержали 10 человек.