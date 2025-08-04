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18:20, 4 августа 2025Моя страна

Составлен топ гастрономических направлений России

Рейтинг популярных гастронаправлений России возглавил Краснодарский край
Алина Черненко

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» составили топ гастрономических направлений России. Рейтинг оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, возглавил список популярных гастронаправлений Краснодарский край. В этом регионе туристов привлекают кубанская кухня, морепродукты, сладости и фермерские продукты из горных районов. По данным специалистов сервиса, средняя стоимость аренды жилья летом 2025 года там составляет 5,2 тысячи рублей в сутки, что на восемь процентов выше показателя 2024-го.

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На втором месте в рейтинге оказалась Калининградская область. Туда россияне едут, чтобы попробовать копченую рыбу, янтарный ликер и блюда с немецкими корнями. Средняя стоимость аренды жилья в этом регионе — 6,1 тысячи рублей в сутки — это на 30 процентов выше показателя 2024 года.

В тройке лидеров оказалась и Республика Татарстан, где путешественников ждут традиционные блюда татарской кухни — эчпочмаки, чак-чак, кыстыбый, а также фермерские продукты и гастрономические фестивали. Средняя стоимость аренды жилья в этом регионе выросла на четыре процента и составила 5,3 тысячи рублей в сутки.

Кроме того, в список востребованных направлений гастротуризма входят Дагестан, Карелия, Адыгея, Приморский край, Алтай, Камчатский край, Калмыкия, а также Владимирская, Астраханская, Новосибирская, Иркутская и Мурманская области.

Ранее стало известно, что россияне, которые выбрали отдых в Крыму в летнем сезоне, могут попробовать новый вид пива. Министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий отметил, что на полуострове активно начал развиваться гастротуризм — там работают устричные, мидийные и улиточные фермы, сыроварни и винодельни.

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