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10:31, 4 августа 2025Россия

Стало известно о смерти россиянина на СВО через месяц службы

В Забайкалье сообщили о смерти местного жителя через месяц службы на СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Забайкалье сообщили о смерти местного жителя через примерно месяц службы в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило сетевое издание «Чита.ру» в Telegram.

Мужчины не стало 14 июня. При этом в ряды Вооруженных сил России он вступил в мае, уточняет издание.

Мужчине не было и 40 лет, он родился в 1988 году. До ухода на СВО россиянин работал в сельскохозяйственном секторе.

Ранее об аналогичном случае сообщили в Сургуте. Там простились с мужчиной, которого не стало через месяц службы на СВО. Мужчина не смог выжить во время штурма одного из населенных пунктов, где бойцы Вооруженных сил Украины оборудовали опорный пункт.

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