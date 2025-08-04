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23:48, 4 августа 2025Бывший СССР

Стало известно об установке ВСУ ретрансляторов на границе с Россией

ВСУ ставят ретрансляторы для увеличения дальности атак дронов у границы с РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) занялись установкой ретрансляторов рядом с границей России, чтобы увеличить дальность атак своих дронов на территории Белгородской области. Об этом стало известно РИА Новости от источника в силовых структурах России.

«Именно благодаря этим устройствам противник может бить в том числе по гражданским объектам и терроризировать местное население Белгородской области», — объяснил собеседник агентства, уточнив, что ретрансляторы для беспилотников противник ставит в Харьковской области.

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